Bayraktar: Rusya'ya SİHA satmayacağız, Ukrayna'yı destekliyoruz

SİHA üreticisi Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'ın canlı yayınına konuk oldu.

Julia Chatterley’in sunduğu First Move programına katılan Bayraktar, Ukrayna'daki savaş sürecinde düzenlenen bağış kampanyalarında Ukrayna’ya ücretsiz teslimat sağladıklarını anlattı.

Bayraktar verdiği röportajda Bayraktar TB2'yi Rusya'ya satmayacaklarını belirterek "Bunu yapmadık ve asla yapmayacağız. Çünkü Ukrayna'yı destekliyoruz, egemenliğini, direnişini ve bağımsızlığını destekliyoruz" dedi.