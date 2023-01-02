Baykar 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat geliri açıkladı

Baykar, 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin Twitter hesabından 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, Baykar'ın 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27 olurken, şirketin 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.

Aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.