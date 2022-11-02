Baykal'dan 'istifa' iddialarına ilişkin açıklama: 'Aklımın ucundan geçmez'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Gök, Deniz Baykal’ın, kızı Aslı Baykal’ın istifasının ardından kendisinin de CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili “Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum” dediğini aktardı.

ANKA'nın aktardığına göre Gök, şunları söyledi:

“5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana ‘Kızım Aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra, daha sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim’ dedi.”

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışı nedeniyle istifa etti.