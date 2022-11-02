Deniz Baykal'ın istifa edeceği konuşuluyordu: Selvi ayrıntıları yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın istifasının şu an için gündemde olmadığını yazdı.

Selvi’nin aktardığına göre Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışı nedeniyle istifa etti.

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının Deniz Baykal ve Aslı Baykal ile ilgili olan kısmı şöyle:

"Aslı Baykal CHP’den istifa edince gözler Deniz Baykal’a çevrildi. Hatta Ankara kulislerinde Deniz Baykal’ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Baykal ailesinin yakınlarına ulaştım. Aslı Baykal’ın istifa kararı için, “Öyle gerekiyordu” dediğini söylediler. Deniz Baykal’ın istifasının şimdilik söz konusu olmadığını ifade ettiler.

Aslı Baykal’ın kişisel nedenlerle değil, CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsızlık duyduğu için istifa kararı aldığının altını çizdiler. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı gibi nedenlerin Aslı Baykal’ın istifa kararını almasında etkili olduğunu söylediler. Aslı Baykal’ın istifasının bir işaret fişeği olduğu ifade ediliyor. Deniz Baykal istifa etmedi ama onun da CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsız olduğu söyleniyor. Bir gün “Deniz Baykal CHP’den istifa etti” diye bir son dakika haberi düşerse şaşırmayın."

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Selvi, ayrıca bugünkü yazısında AKP'nin başörtüsü konusunu meclisten geçse de referanduma getireceğini iddia etti.

Selvi şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği Meclis’ten 360-400 arasında bir oyla geçerse zaten referanduma gitmek zorunda. Ama 400’ün üzerinde geçerse referanduma gerek kalmıyor. Ama bir engel yok. Cumhurbaşkanı gerek görürse referanduma götürebiliyor. “400’ün üzerinde de geçse referanduma götürelim. Başörtüsü serbestisi hem Meclis’te hem de halk tarafından onaylanmış olur. Böylece çifte güvence kazanır” gibi bir eğilim var. Ama kesinleşmiş değil."