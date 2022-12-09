Bayburt Group’un İkitelli Metro inşaatında işçilere tahtakurulu yataklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkitelli-Ataköy Metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, işçilerin yataklarında tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.

İşçiye ekmek arası ıspanak veren Bayburt Group

Pandeminin başında işçilere öğle yemeği olarak ekmek arası ıspanak veren Bayburt Group, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadıklarını anlatan işçinin konuyu kamuoyuna taşıması sonrası işçiyi işten atmıştı. Aynı müteahhit firma birkaç gün önce de başka bir işçiyi yataklarda tahtakuruları olduğunu, tuvalet ve duşların insan sağlığına uygun olmadığını söylediği için işten attı.

İşten çıkarılma nedeni olarak iki aylık deneme sürecini öne sürdüklerini belirten işçi, yatakhanelerdeki tahtakurularına ve şantiyedeki olumsuz koşullara itiraz ettiği için işten atılmasını ekleme talebinin yöneticiler tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

Yataklarda hep tahtakuruları var

Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşan işçi, “ban şantiyede insanlık dışı çalışma koşullarına itiraz ettim. Duşlar pas içinde, tuvaletin kapısı yok. Yataklarda tahtakuruları geziyor. Bizden bu yataklarda yatmamızı bekliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hiçbir şekilde denetime gelmiyor” diyerek şantiyede işçilerin kötü koşullarda çalıştığını belirtti.

'Her gün 08.00-19.00 arası çalışıyoruz, iki haftada bir gün izin'

Şantiyede genel olarak ücretlerin çok düşük olduğunu belirten işçi, her gün sabah 08.00-19.00 arası çalıştığını ve iki haftada bir gün izinli olduklarını aktardı: “Günde 11 saat çalışıyoruz, iki haftada bir Pazar günü izin kullanıyoruz. Normalde istasyonda çalışmamız gerekiyor ama bizi tünele de sokuyorlar. Tüm bu çalışmaya karşılık aylık 6-7 bin arasında bir ücret alıyoruz.”

'Çoğu zaman dışarıdan yemek söylüyoruz'

İBB Metro şantiyesinde yemeklerin çok kötü olduğunu söyleyen işçi, “Yemekleri çoğu kişi yemiyor. Çoğu zaman dışarıdan yemek söylüyoruz. Hem yetersiz hem sağlıksız yemekler veriliyor” dedi.

Şuan şantiyede işçilerin bu çalışma koşullarına tepkili olduğunu söyleyen işçi, genel olarak muhatap bulamadıklarını, bu sorunların dikkate alınmadığını belirtti.

📢 @istanbulbld metro inşaatında işten çıkartma!



🔴İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkitelli-Ataköy Metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, yataklarda tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.



🚩İlan ediyoruız: #BöyleGitmez! Emekçilere boyun eğdiremezsiniz! pic.twitter.com/7J7ycJF8vv — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 9, 2022