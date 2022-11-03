'Bay Kemal'den Londra paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Aralık ayında da Almanya’ya gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu Londra'da "Creator Fund"a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretini sosyal medya hesabından "Bay Kemal Londra'da" diyerek paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı şöyle:
Londra’da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye'ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak. pic.twitter.com/MTnGMIopKw— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2022