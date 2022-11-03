'Bay Kemal'den Londra paylaşımı

Londra’da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye'ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak. pic.twitter.com/MTnGMIopKw