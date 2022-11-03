'Bay Kemal'den Londra paylaşımı

Kılıçdaroğlu Londra'da 'Creator Fund'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Aralık ayında da Almanya’ya gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu Londra'da "Creator Fund"a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretini sosyal medya hesabından "Bay Kemal Londra'da" diyerek paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı şöyle:

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Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti