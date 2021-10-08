Batum'da apartman çöktü

Gürcistan'ın ikinci büyük şehri ve Acara'nın başkenti Batum'da Cuma günü beş katlı bir apartmanın bir kısmının çöktü. Yaralı sayısı henüz açıklanmazken, enkaz altında kalanların olduğu düşünülüyor.

Binanın çökmesi sonrası ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı, polis çevreye güvenlik şeridi çekti. Kurtarma görevlileri binanın enkazını temizlemek için ağır makineler kullanıyor.

Rusya menşeli RT'nin aktardığına göre enkaz altında kalanlar arasında çocukların da bulunduğu söyleniyor.

Batum'daki 5 katlı bina çöktü

Çökmenin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu hafta başında, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de bir konut binası çökmüş, dört aile yara almadan kurtulmuştu.

Ağustos ayında, inşaat çalışmaları sırasında binanın yakınındaki bir çökme meydana gelmesi ve bunun temellerini zayıflatabileceği şüphesiyle 90 ayrı hane tahliye edildi.