Batman'da yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Batman'da yolda yürüyen 27 yaşındaki K.O. isimli kadın, H.B. isimli saldırgan tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, H.B. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde K.O. yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Bacağından yaralanan K.O. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, saldırgan H.B'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)