Batman'da 74 yaşındaki kadını darbeden erkek tutuklandı

Batman’da bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların ailelerinin taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi’yi, darp eden zanlı A.G. tutuklandı.

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan Vesile Çiftçi'nin, iddiaya göre taş attıkları gerekçesiyle tepkisini dile getirdiği bir grup genç tarafından evinin bahçesinde darbedildiği, sonrasında taraflar arasında yaşanan kavgada 3 kişinin daha yaralandığı taşlı sopalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince A.G. tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)