Batman Üniversitesi’nde 'adrese teslim' kadroya itiraz eden akademisyen darp edildi

Batman Üniversitesi’nde çalışan Profesör Dr. Hakan Samur'un kişiye özel açılan kadro ilanına hukuki yolla itiraz ettiği için darp edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne kişiye özel şartlarla çıkarılan ilanı kabul etmeyen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Samur, hukuki yola başvurarak ilgili kadro ilanının yürütmesini durdurdu.

Kadro ilanının kendisi için çıkarıldığı iddia edilen şahıs ise bu kararı öğrenerek Prof. Dr. Hakan Samur’a kampüs içerisinde şiddet uyguladı.

Prof. Dr. Hakan Samur sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Darp edilen akademisyen benim. Olay anında yetişip güçlükle bir banka oturmama yardımcı olan 1 kadın 1 erkek, bir de bana fakülteme kadar eşlik eden genç bir erkek vardı. Tanıķlıklarına ihtiyacım var, yayılırsa bir umut görürler” ifadesini kullandı.