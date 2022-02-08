Rektörlükten akademisyene 'peygamber' soruşturması

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında idari soruşturma başlattı. Mehmet Azimli 'Siyeri Farklı Okumak' isimli kitabının önsözünde "Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadesini kullanmıştı. Rektörlük bu ifadeyi 'Peygambere saygısızlık' olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin 2008 yılında yayımladığı “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Rektörlük soruşturma başlattı

Açıklamada, “Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz” denildi.

Prof. Dr. Mehmet Azimli “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabının ön sözünde, “Dinlere en büyük düşmanlığı kendi mensupları yapmıştır dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bütün dinler için geçerli olan bu kaideye İslam dini mensupları da dahildir. Ehl-i Kitap kendilerine gelen hak dini nasıl tahrif ettiyse, son dinin mensubu olan Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadelerine yer vermişti.