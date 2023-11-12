Batman Emniyet Müdürü yerel seçimler için istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yerel seçimler öncesinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi için başkan aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

Polis Başmüfettişi iken 2019 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, emniyet müdürleri kararnamesi kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğüne atanan Köroğlu Kıraç, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş’ın ilçesi Göksun’dan belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

DHA'nın haberine göre Kıraç, “Memleketim Göksun’dan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Kendi memleketimde kendi insanlarımıza bilgilerimi ve tecrübelerimi orada hizmete dönüştürmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağım” dedi. Kıraç sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, “Batman… Çok kıymetli dostlarım; Veda etmiyorum, sizleri Allah’a emanet ediyorum. Ben sizleri unutmayacağım, haklarınızı helal edin, hoşça kalın” ifadelerini kullandı.