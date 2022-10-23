Batı'nın yaptırım uyguladığı sermayedarın oğlu 'Ben Ukraynalıyım' diye video çekti

Rus sermayedar Mihail Fridman'ın oğlu Aleksander Ojelskiy, kendisine karşı Batı'nın getirdiği yaptırımlardan şikâyet ettiği bir video yayınladı. Ukraynalı olduğunun altını çizen Lviv doğumlu Ojelskiy, Ukrayna yanlısı duruşuna karşın kendisine karşı yaptırımların ilan edilmesinden yakındı.

Kiev'e kendisine karşı "haksız" yaptırımları kaldırması çağrısında bulunan 22 yaşındaki Ojelskiy, YouTube'dan İngilizce olarak yayınladığı videosunda Ukrayna yanlısı tutumunu yinelerken “Bir grup s***tiğimin bürokratı bunu görmezden geliyor” dedi.

Ojelskiy, “Savaşla ilgili pozisyonumun dikkate alınmadığına inanamıyorum. Ve bu yaptırımların tek nedeninin başka biriyle olan ilişkim olduğuna inanamıyorum” dedi.

Ukraynalı yetkililerin 20 Ekim'de kendisini, 256 yaptırımlı Rus iş adamı ve akrabalarından oluşan listeye dahil etme kararından "dehşete düştüğünü ve gücendiğini" vurgulayan Ojelskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtına “ilk günden beri” karşı olduğunu ve 24 Şubat'taki saldırının başlamasından hemen sonra Rusya'dan ayrıldığını ve geri dönme planı olmadığını kaydetti.

Şu anda Dubai'de olduğunu ve bir Airbnb dairesinde yaşadığını söyleyen Ojelskiy, geçmişte Londra'daki "Ukrayna yanlısı protestolara" ve Rusya'daki bazı mitinglere katıldığını ifade etti.

Fridman'ın oğlu, kendisini Ukraynalı olarak gördüğünü ve artık ülkedeki akrabalarını ziyaret edemeyeceğini vurguladı.

Mayıs ayında, dört kız kardeşiyle birlikte, Forbes'in Rus milyarderlerinin en zengin mirasçıları listesinde yer alan Ojelskiy'nin miras payının 2,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.