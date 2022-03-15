'Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapması felaketi körükleyebilir'

İngiliz The Guardian gazetesinde, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya daha fazla silah gönderme kararlarına ilişkin bir değerlendirme yazısı yayımlandı.

Rajan Menon imzalı yazıda, ABD ve NATO üyesi müttefikleri İngiltere, Polonya ve Baltık ülkelerinin Ukrayna'ya en fazla silah yardımı yapan ülkeler olduğuna dikkat çekilirken, bu konuda başlarda daha çekimser kalan Almanya'nın da Kiev'e askeri desteğini artırdığına ve bazı NATO üyesi olmayan ülkelerin de yardımlara dahil olduğuna işaret edildi.

Artan silah yardımlarının Ukrayna'nın hava ve kara güçlerinin Rusya'ya karşı direnişini güçlendirdiği belirtilen yazıda, Ukrayna'nın bir noktada direnişi devam ettirecek gücü kalmayabileceği ve bu durumda Rusya'nın saldırıları şiddetlendirme ihtimali olduğu ifade edildi. Rusya'nın saldırılarını şiddetlendirmesi durumunda bundan en çok Doğu Avrupa'daki Polonya ve Baltık ülkelerinin etkileneceğine işaret edildi.

Çatışmaların şiddetlenmesi durumunda bundan en çok sivillerin etkileneceği belirtilen yazıda, iltica talebinde bulunan Ukrayna sayılarının katlanabileceği vurgulandı.

Polonya'nın mülteci akınından dolayı halihazırda yardım talep ettiği hatırlatılan yazıda, savaşın sürmesi durumunda bu akının artabileceğine ve bunun Polonya ve komşularının ekonomisini ve toplumsal yapısını olumsuz etkileyeceğine dönük uyarı yapıldı.

Bununla birlikte, yazıda, Batı'nın silah yardımlarını sürdürmesi durumunda Rusya'nın Polonya ve Romanya'daki tedarik yollarını vurabileceğine ve Moskova güçlerinin yakın zamanda üs ve askeri eğitim merkezlerine saldırarak bunun sinyalini verdiğine dikkat çekildi.

ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın "beklenmedik" karşı hamleleriyle yüzleşebileceği ifade edilen yazıda, "arka planda nükleer silahlar bulunduran" Rusya'nın NATO'yla karşı karşıya gelmesinin "felaket" sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.