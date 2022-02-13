Batılı sigorta şirketleri, 14 Şubat'ta Ukrayna hava sahasını kapatıyor

Batılı sigorta şirketlerinin 14 Şubat tarihinde Ukrayna hava sahasını kapattığı iddia edildi.

Sputnik’in Ukrayna'da yayın yapan strana.ua haber sitesine dayandırdığı habere göre, başta büyük İngiliz sigorta şirketleri olmak üzere Batılı sigorta şirketleri, tüm uluslararası havayolu şirketlerine bildirim göndererek uçaklar üzerindeki sigorta teminatlarının 48 saat içinde kaldırılacağını ve şirketlerin bu süre zarfında Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Strana.ua'ya konuşan bir kaynak, "Birkaç saat önce sigorta şirketinden bildirim geldi. Uçağımızı 48 saat içinde Avrupa hava sahasına taşımamız gerektiği belirtildi. Uçağımız Ukrayna'da değildi, bu nedenle onu oraya göndermeme kararı aldık" dedi.

Bir başka kaynak, "Pazartesi gün ortasından itibaren hiçbir uçak Ukrayna'ya gitmeyecek ve Ukrayna'dan kalkmayacak" diye konuştu.

Siteye konuşan bir diğer kaynağa göre ilk sorunlar, 2021 yılının sonunda, Ukraynalı bir havayolu şirketine uçak kiralayan bir Avrupalı şirketin iki uçağın ülkeden çekilmesini talep etmesiyle başladı.

'Karar uzun süre önce olgunlaştı'

Kaynak, "O zaman bunun neyle bağlantılı olduğu henüz tam olarak belli değildi. Söylentilere göre, bir havayolu şirketinin sorunları vardı, para sıkıntısı çekiyordu ve ödemelerini yapamayacağı ortaya çıktı. Bu yüzden sigortacılar, uçakların sahibine onları Avrupa'ya götürmesini tavsiye etti. Ancak Ocak ayından beri bu tür durumlar diğer havayolları için de tekrarlandı. Uluslararası sigortacılar, hizmet verdikleri yabancı havayolu şirketlerinin uçaklarının Kiev'de park halinde kalmaması konusunda giderek daha ısrarcı hale geldiler. Ukrayna hava sahasındaki uçuşlara ilişkin riskleri kapsam dışı bırakma kararı uzun süre önce olgunlaştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.



