Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar sel ve heyelana neden oldu

Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sel ve heyelana neden oldu. Yağışlar bölgede birçok yerde maddi hasara sebep oldu. Ayrıca Hatay'da meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı ve Orta Karadeniz’deki 6 ilde 'kırmızı kodlu' uyarı yaparken bu illerde bulunan yurttaşların ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiği belirtti.

Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı

Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Birçok iş yeri ve dükkan sular altında kaldı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yağmur sularının topladığı tahta ve molozlar derenin ağzını tıkayarak taşkına neden oldu. Suların yükselmesi sebebiyle birçok işyeri ve dükkan sular altında kaldı.

Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü

Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü

Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazı araçlar suya gömüldü. Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü.

Taşan deredeki menfezler yıkıldı, üç köyün bağlantısı kesildi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde şiddetli sağanak yağışının ardından derenin taşması neticesinde menfezlerin yıkılması sebebiyle üç köyü birbirine bağlayan yol göçtü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde 2021 yılında sel sonrasında ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan geçici menfez, şiddetli sağanak yağışın ardından derenin taşası ile yıkıldı. Menfezin yıkılmasıyla üç köye bağlantı sağlayan yolda çöktü. Yer yer yağmur yağışının devam ettiği bölgede menfezlerin yıkılmasıyla üç köyün bağlantısı ilçeyle kesildi.

Yaşanan sel sebebiyle 3 köyün bağlantısının kesildiğini ifade eden Azdavay İl Genel Meclisi Üyesi Fahrettin Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yağmur yağışı ve sel devam ediyor. 3 köyün bağlantısı kesilmiş durumda. Diğer köylerden şuana kadar bize gelen bilgilerde, ufak tefek sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ağır bir durum yok. En ağır sıkıntının yaşandığı yer burası. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel afetinde de en büyük sıkıntının yaşandığı yerdi Başakçay yöresi. Burada yapılan geçici köprülerimiz vardı buraları da maalesef yağan yağmurdan kaynaklı sel aldı. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Yağmur sonrası ilçede heyelanlar meydana geldi

Karabük’ün Yenice ilçesinde aşırı sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Karabük ve ilçelerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken Atatürk Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan Yenice - Zonguldak karayolunda suların getirdiği çakıl ve taşlar trafiğin akışında olumsuzluklar yaşanmasına neden oluyor.

Toprağın yağmur suyunu taşıyamaması nedeniyle suların yüzeysel suya dönüştüğünü yer yer heyelanların meydana geldiğini belirten Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, heyelanların devam ettiğini söyledi. Çaylı, yağışın aralıksız devam etmesi halinde afet durumunun kaçınılmaz olacağını ifade etti. Belediye olarak çalışmalarını sürdüklerini aktaran Çaylı, koordinasyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Bartın’da sağanak sonrası dereler taştı, yollar göle döndü

Bartın’da sabah etkili olan sağanakla birlikte Bartın-Karabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.

Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı ve Muratbey mevkilerinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, Muratbey mevkiinde de derelerin taşması sonucu bazı ev ve ve işyerleri su altında kaldı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatılırken, kuvvetli yağışların pazartesi günü de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istendi

Kozcağız beldesi merkezinde yağış nedeniyle Doğa Apartmanı'nın zemin katını su basarken, garaj ve depolar göl oldu. Apartman girişinin su ile kapanması nedeniyle vatandaşlar çocuklarını sırtlarına alarak taşımak zorunda kaldı.

Hatay'da heyelan

Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan kaya parçaları düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. (İHA)