Meteoroloji'den 6 il için 'kırmızı kodlu' uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı ve Orta Karadeniz’deki 6 ilde 'kırmızı kodlu' uyarı yaptığı, bu illerde bulunan yurttaşların ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor. Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" denildi.

▪️BARTIN

▪️KASTAMONU

▪️SİNOP

▪️KARABÜK

▪️ZONGULDAK

▪️DÜZCE



Bu illerimiz için @meteoroloji_twi KIRMIZI kodla uyarıyor.



Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı! — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 26, 2022

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara’nın kuzeydoğusu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Sivas’ın kuzeybatısında yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) ve Çankırı’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale’nin kuzeyi ve Yozgat’ın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m²) olması bekleniyor" denildi.