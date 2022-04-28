Batı basınında 'üçüncü dünya savaşı' senaryoları

The Wall Street Journal’da bugün yayımlanan bir köşe yazısında ABD’ye, Rusya’nın nükleer savaş tehditlerine karşılık vermesi öneriliyor.

ABD’nin eski Deniz Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Seth Corpsey tarafından kaleme alınan yazıda, “ABD bir nükleer savaşı kazanmaya hazırlanmadıkça, kaybetme riskiyle karşı karşıyadır” ifadeleri yer aldı. ABD’nin Rusya'nın neden nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini anlaması gerektiğini belirten yazar, verilecek konvansiyonel tepkilerin Kremlin’i daha da cesaretlendireceğini iddia etti.

Atılabilecek adımlara dair “ABD Donanması'nın yüzey gemileri, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi nükleer silahlarla yeniden donatılabilir” gibi önerilerde bulunan yazar, Sovyetler Birliği dönemine de sıkça atıfta bulunarak ABD’nin mevcut hükümetinin Reagan dönemi dış politikayı incelemesi gerektiğini savundu:

“Soğuk Savaş'ın sonlarında ABD Donanması, Sovyetler Birliği'ni nükleer kalelerine ve Sovyet denizaltılarının güvenli bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçladığı kıyı bölgelerine baskı oluşturarak tehdit etti.”

Olası bir nükleer savaşa dair senaryolar içeren yazı şu sözlerle son buldu:

“Nükleer bir savaş asla yapılmamalıdır. Ancak Kremlin savaşmaya istekli görünüyor. ABD bunu yapmak istemediğini gösterirse, Kremlin'in nükleer silah kullanma şansı tehlikeli bir şekilde gerçek olur.”

'İğrenç' değerler, 'yersiz' korkular

The Daily Telegraph’ta çıkan “Üçüncü Dünya Savaşı, herkesin kabul etmeye hazır olduğundan çok daha olasıdır” başlığı taşıyan ve içerisinde ırkçı tanımlamalar bulunan bir diğer yazıda da benzer savaş senaryoları dikkat çekti.

“Dünya daha tehlikeli hale geliyor: Bir sürü başka Putin özentisi var ve onlar ölüm ve yıkım için daha donanımlılar” ifadelerinin geçtiği bu yazıda da Sovyet dönemine atıflarda bulunularak şu sorular soruldu:

“SSCB, NATO ile herhangi bir çatışmada nükleer silahları taktiksel olarak erken kullanmayı planlıyordu. Böyle bir düşünce bugün Moskova'da veya başka herhangi bir nükleer güçte devam ediyor mu? Polonya'daki bir hedefin konvansiyonel silahlarla vurulmasına nasıl tepki verirdik ya da Ukrayna’da taktik nükleer silahların kullanılmasına?”

ABD hegemonyasının sona erdiğine dikkat çekilen yazıda Biden’ın dış politikası eleştirilirken herhangi bir yanlış anlamanın Afrika, Latin Amerika ve Asya’da “kontrolden çıkabilecek” bir çatışmaya yol açacağı savunuldu.

Yazının sonlarında düşman olarak tanımladığı Rusya ve Çin’in “iğrenç” değerlerini, “yersiz” korkularını ve düşüncelerini kavrayamadıkları eleştirisi yer alırken “Ahlaki açıdan çok kibirliyiz” ifadesi dikkat çekti. Yazı şu sözlerle son buldu:

“İngiltere, Amerika ve diğerleri oyunlarını dramatik bir şekilde geliştirmedikçe, dünya barışının görünümü her zamankinden daha korkunç görünüyor.”