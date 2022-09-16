'Bataklık' soruşturması şüphelilerinin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik "cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" diye duyurduğu "Bataklık" dosyası soruşturmasında 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Hakkında tahliye kararı verilenler arasında uyuşturucu baronu Nejat Daş ve Çetin Gören de yer almış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek sanıkların yeniden tutuklanmasını istemişti. Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesi ve dava dosyasını Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme de ‘sanıklara isnat edilen suçlama’, ‘tutuklulukta geçen süre’ ve ‘delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğu’ gerekçesiyle savcılığın yeniden tutuklama talebini reddetti.