'Bataklık' soruşturmasında 8 sanığa tahliye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik "cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" diye duyurduğu "Bataklık" dosyası soruşturmasında 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Hakkında tahliye kararı verilenler arasında uyuşturucu baronu Nejat Daş ve Çetin Gören de var.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma 2020 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 kişiden 34'ü tutuklanmıştı.

"Bataklık" dosyasından Soylu’nun ekibinden de iki isim çıkmıştı.

Soylu'nun İstanbul Emniyeti’ndeki A takımından iki emniyet müdür yardımcısının para transferleri MASAK raporlarında yer almıştı.