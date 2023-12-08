Başsavcılık’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna dair açıklama

İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

DHA'nın haberine göre, açıklamada, olay yerinde yapılan kaza tespit tutanağı ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şubesine gönderildiği belirtildi.

Somali Konolosluğuna ait araçla kaza yapmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in kullandığı 16 AFL 804 plaka sayılı motorsiklet ile Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan Mohamed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı aracın çarpışması sonucunda Göçer'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan şüpheli Mohamud hakkında soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

Kaza tespit tutanağında kusur atfedilmedi

Olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün Karayolları Trafik Kanununun 56/1-A maddesindeki şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olduğunun ve araç sürücüsüne kusur atfedilmediği anlatılan açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde araç sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak bu aşamada eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturması ve bildirilen kusur durumuna göre serbest bırakıldığı" belirtildi. Soruşturma devam ederken Yunus Emre Göçer'in yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetmesiyle birlikte eylemin TCK'nın 85. maddesinde tanımlı "Taksirle öldürme" suçuna dönüştüğü vurgulandı.

Dosya adli tıp trafik ihtisas şubesine gönderildi

Göçer'in ölü muayene işlemlerinin yapılmasıyla birlikte dosyanın kusur tespiti için 7 Aralık 2023 tarihinde trafik bilirkişisine gönderildiği anlatılan açıklamada, "Aynı gün verilen raporda araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu, motosiklet sürücüsünün kusurun bulunmadığının belirtilmesi üzerine şüphelinin mevcutlu hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği, yapılan araştırmalarda şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’den ayrıldığını tespit edildiği ve bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın adli tıp trafik ihtisas şubesine gönderildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyunun bilgilerine sunulur" denildi.