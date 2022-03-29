Başsavcılık'tan İstanbul Valiliği'ne: İmamoğlu'nun can güvenliğini sağlayın

Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından İmamoğlu'nun avukatının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Savcılık ayrıca İmamoğlu'nun can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliği'ne talepte bulundu.

ANKA'nın haberine göre Başsavcılığın, Valiliğe gönderdiği talep yazısı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere müşteki Ekrem İmamoğlu, vekil Avukat Kemal Polat tarafından sunulan kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları iddiasıyla ilgili 24/03/2022 tarihli şikâyet dilekçesi üzerinden soruşturma başlatılmış olup, müştekinin can güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur.”

Ne olmuştu?

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022’de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermiş ve İmamoğlu’na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

İmamoğlu’nun Avukatı Kemal Polat, müvekkili için daha önce de bu yönde ihbarlar geldiğini ve dilekçe ile savcılığa başvurularak iddiaların araştırılarak, can güvenliğinin sağlanması hususunda tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini ifade etmişti.