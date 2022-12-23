Başsavcı vekilinin odasını silahla bastığı iddia edilen savcıdan açıklama

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, akrabasıyla ilgili bir dosyayı alması engellendiği iddia edilen savcının, "silahını beline takarak" başsavcı vekilinin odasını bastığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet Savcısı F.A. "Benim silahla Vekil Bey’in odasını bastığım haberleri gerçek değildir" dedi, iddiaların "başarılı devlet görevlilerini başarısızmış gibi göstermeyi" hedeflediğini iddia etti. İddiayı "Savcı beline silahı taktı" başlığıyla haberleştiren Sontv'ye yaptığı açıklamada F.A. gittiği Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşirenin "beyaz kod" vermesine yol açan olayla ilgili de sağlıkçıları suçladı.

Cumhuriyet Savcısı F.A., Sontv’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle saygılar sunuyorum. Ben C.Savcısı F.A. 22/12/2022 tarihli ‘savcı beline silahı taktı’ şeklinde ki Sontv’de yayınlanan habere cevap hakkımdır: 11/12/2022 tarihinde ablamın yaralanan elini pansuman yaptırmak üzere Pendik’te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduk. Kayıt görevlisi Ö. isimli erkek hemşirenin saygısız tavırları üzerine erkek hemşire Ö’yü saygılı olması konusunda uyardım .Buna rağmen erkek hemşire Ö. agresif tavırlarına devam etti. Cumhuriyet Savcısı olduğumu belirtince dahada agresifleşen hemşire Ö., tarafıma yüksek sesle bağırmaya başlaması üzerine ‘savcıya değil hiç kimseye böyle bağıramassın’ demem üzerine beyaz kod verdi.

Bunun üzerine olay nöbetçi savcıya bildirilmiştir. Ben nöbetçi savcıdan dosyanın bir örneğini talep ettim. Nöbetçi savcı ,nöbetçi savcılardan sorumlu görevli Başsavcı vekili Ö.Y.’ye sorması gerektiğini belirtti. Vekil Bey, dosyayı inceledikten sonra örnek alınmasına izin verileceğini nöbetçi savcıya bildirmiştir. Daha sonra dosyayı inceleyen B.Vekili Ö.Y dosyadan örnek almam konusunda tarafıma izin vermiştir. Ertesi gün kendisiyle tanışmak ve teşekkür etmek için B.Vekilimizin makamına gittim. Özel Kalem katibi , Başsavcı Vekilimizin çıktığını belirtti. Bende özel kalemden ayrıldım. Benim silahla Vekil Bey’in odasını bastığım haberleri gerçek değildir. Üstelik üzerimde silahta yoktu. Şayet böyle bir olay olsaydı hakkımda HSK’ya bilgi verilmemesi, adli ve idari soruşturma başlatılmaması mümkün değildir. Ben Vekil Bey’in odasını silahla basmaya gitsem, adliyemizde masa altlarında imdat zili vardır. O anda orası adliyede görevli polis ve güvenlik görevlilerince koruma altına alınırdı. Ayrıca şayet böyle birşey gerçek olsaydı bu hususun Başsavcımız tarafından duyulmaması, Vekil Beyinde hakkımda böyle önemli bir konuyu önce Başsavcı Beye bildirmemesi, sonuç olarak bahse konu olayın HSK tarafından duyulmaması mümkün değildir.

İhbar yapan kriptonun 10 gün sonra harekete geçmesi dahi bu ihbarın yalan olduğuna delalet eder. Hastane olayının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Sontv’ye sosyal medya üzerinden fake hesapla ulaşan kişi benim hastane görevlilerine saldırdığımı belirtmiş. Allah’a çok şükür olayın olduğu yerde ses kaydı alan kameralar var. Bu görüntü kaydı incelendiğinde özellikle C,Savcısıyım dedikten sonra tarafıma nasıl bağırıldığı, elini omzuna ‘kardeş’ diyerek koyduğum bir memurun tarafıma ‘çek elini’ diyecek kadar bir devlet görevlisine düşmanca tavırlar sergilediği görülecektir.

Kısaca haksızlığa uğradığımın delili ses kaydı olan kamera kayıtlarıdır. Sosyal medya üzerinden fake hesaptan ulaşan kişinin amacının yargıya olan güveni sarsmak, adliyelerde disiplinsizlik olduğu imajını oluşturmak, devleti yargı üzerinden itibarsızlaştırmak, şahsım üzerinden B.Vekilimiz Ö.Y.’yi iftirayla yıpratmak, C.Başsavcılığımızı zor durumda bırakmak v.b. amaçla tamamen kötü niyetlilik unsurlarını taşıyan, başarılı devlet görevlilerini ,yöneticilerini başarısızmış gibi gösteren (burada şahsım kastedilmemiştir) bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefleyen kriptolar tarafından Sontv’ye bildirilen yalan ihbar, kumpas ve dezenformasyondur. Adı duyulmamış iki internet sitesi haberi paylaşmış, bu sitelerinde bulunan bir yazar bu yalan haber üzerinden Devleti, adalet teşkilatını karalamıştır. Kripto şahsın HSK’yı doğrudan aramaması, fake hesaptan Sontv’ye ihbar yapması (kimliğinin ortaya çıkmasını istemediğinin, gerçek ortaya çıkınca başının belaya gireceği korkusundandır) olayın gerçek olmadığının delilidir.

Bartın Başsavcısı F.K. Bartın’a tayin olunca uzun süre tarafıma iyi davranmış daha sonra beni çekemeyen bir kısım insanların kışkırtmasıyla iyi olan Başsavcı savcı ilişkisi bozulmuştur. Aynı insanların tarafıma attığı sağlıklı olmadığıma dair iftiralar nedeniyle hakkımda rapor aldırılmasını istemiş, İstanbul Adli Tıp Kurumunca sağlıklı olduğuma dair rapor tanzim edilmiştir. Kendisiyle iki yıl görev yaptım. Bir yıl iki ay Başsavcı vekili olarak Başsavcı Bey tarafından görevlendirildim. Valilikteki asayiş v.b. toplantılara ve diğer dış toplantılara Başsavcılığı temsilen görevlendirildim. İnfaz-Cezaevi savcısı ve aile içi şiddet savcılığı görevlerinde bulundum. Kısaca fake hesaplardan münafıkların basını ve kamuoyunu kandırma, adalet teşkilatını yıpratma, adalete olan güveni sarsma v.b. niyetlerle hareket ettikleri gerçeği ortadadır.”