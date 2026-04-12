Başsavcı 'ünlü olmanın bedelini ödüyorlar' demişti: Uyuşturucu operasyonunda gece kulüpleri basıldı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Lucca'nın da aralarında olduğu eğlence mekanlarında uyuşturucu araması yaptı. Lucca'nın sahibi Cem Mirap ile dört sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi.

Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle 1,5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.

Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan bazı araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.

Etiler'deki "Kütüphane" isimli mekana yapılan baskında ise ilginç anlar yer aldı. Çorum FK’da forma giyen Danijel Aleksić ve Alfredo Fredy Ribeiro dün gece baskın yapılan Kütüphane’den çıkarken görüntülendi. Kameraların kendisini çektiğini fark eden Alfredo Fredy yüzünü gizlemeye çalıştı. Daha sonra VIP bir araca binerek mekandan ayrıldı. Danijel Aleksić ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Operasyon kapsamında sosyal medya ünlüleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. İki ismin de yurtdışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, geçtiğimiz gün verdiği bir demeçte ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini belirterek şöyle konuşmuştu: