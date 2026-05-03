Hafta içinde aldığımız ilk haber, tüm soL ekibini derin bir üzüntüye sevk etti.

Çağdaş Gökbel'in eşi Emine Ertaş Gökbel'in vefatının ardından İrlanda'da yaşayan yazarımız ve yoldaşımızın acısını yüreğimizde hissettik.

Henüz bir hafta geçmeden, Gökbel'in babası Feyzullah Gökbel'in de yaşamını yitirdiği haberini aldık.

Çağdaş Gökbel'e ve bebeği Larkin Ulaş başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı, metanet, sabır ve güç diliyoruz.