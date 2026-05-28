Basra Körfezi'nde patlama sesi: 'İran Silahlı Kuvvetleri düşmana ait bir hava aracını düşürdü'
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Yayın Tarihi: 29.05.2026 , 00:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 , 00:30
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İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde patlama sesi duyuldu.
İran devlet televizyonu, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin Cem kentinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Konuya ilişkin devlet televizyonuna konuşan Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü" dedi.
Tengistani, şu anda kentte durumun sakin olduğunu belirtti.
Fars Haber Ajansı da bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir hava aracını vurduğunu ve aracın Basra Körfezine düştüğünü bildirdi.
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