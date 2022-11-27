'Baskın seçim ihtimali var' dedi, tarihi açıkladı

AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Kurban bayramı, hac dönemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle seçimin öne çekilmesi ihtimali gündemde yer buluyor.

Sözcü'den Batuhan Serim ve Ali Selim Yamanlı'nın haberine görei seçim tarihiyle ilgili tartışmalara Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

Babacan, "Mart 2023'te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır" dedi.

'Belki bir süre bunu samimi olarak düşünmüş olabilir'

Babacan, geçtiğimiz günlerde 2011 seçimlerinde aday olmak istemediğini öne sürmüş; ancak dönemin başbakanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Üç dönemi dolduralım, sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım" dediğini aktarmıştı.

Babacan, muhabirlerin "Sayın Erdoğan'ın 'Zamanı geldiğinde ben de bırakacağım' sözlerini içtenlikle söylediğine inandınız mı? Önümüzdeki seçimde sandıkta yenilse bile bırakmayacağına ilişkin endişeler var. Kenara çekilmemek için akla gelmeyecek yöntemler deneyebilir mi?" şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi:

"AKP'de '3 dönem' kuralının işlediği sırada belki bir süre bunu samimi olarak düşünmüş olabilir. Fakat 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına seçildi ama partinin genel başkanlığını bırakmadı. ‘3 dönem' kuralı tamamen yerle bir edildi."

‘Erdoğan’a güvenmiyoruz, Soylu’ya inanmıyoruz’

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin konuşan Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Babacan, “Terör saldırısı hâlâ soruşturma aşamasında. Bazı bilgiler sızıyor ya da sızdırılıyor ama bizim bilmediğimiz de pek çok husus var. Şu anda iktidara karşı en önemli muhalefet bloğu 6'lı Masa. 6'lı Masa kuvvetle muhtemel 6 ay sonra bu ülkenin başına geçecek. Bu tür önemli dosyalarda 6'lı Masa'nın şimdiden bilgilendirilmesi lazım. Bunu bilmek hakkımız. Devlet kurumlarının başındaki insanlar tarafından bilgilendirilmemiz lazım, siyasetçiler tarafından değil. İçişleri Bakanı gelmiş, anlatmış… Zerre kadar önemi yok. İnanmayız söylediklerine. Cumhurbaşkanının söylediğine de güvenmeyiz. Birbirini tutmuyor çünkü” dedi.

'Borç bize kalacak'

Babacan ayrıca “Onlar harcayacak, borç bize kalacak. İkili borçlanma bizim hiç yapmadığımız bir şey. Bir ülkeyle ikili anlaşma ile borçlanmadık. Tek kişiden borç aldığınız zaman mutlaka borcunuz birikmeye başlar. Dış borç büyüyor, yanında da binalar yükseliyor. Ama bu binalar döviz üretmiyorlar, sorun orada. Ben 2012'de diyordum ki, ‘Sanayiden inşaata doğru büyük bir kayma var.' Düzeltmeye çalıştık, yasa tasarıları hazırladık. En son Erdoğan bana ‘Bu dediklerini yaparsam ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam' dedi” şeklinde konuştu.

'2017'de çıkıp konuşsam iyi olurmuş'

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ‘helalleşme' konusunda da zihnine takılı kalan konunun 2017 referandumu olduğunu söyledi:

"O referanduma giderken, 2015'te ‘Ben artık konuşmayacağım çünkü siyaseti bırakıyorum' diye karar almıştım. Referandumu soranlara bunun yanlış olduğunu söyledim. Fakat kamuoyunun önüne çıkıp açıklama yapmadım. ‘Bu iş yanlış. Başkanlık Sistemi dedikleri bu ucube sistem yanlış' demedim. Çıkıp konuşsam iyi olurmuş."