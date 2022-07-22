Başkentgaz'dan zam oyunu: Yurttaşlara borç çıkartıldı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ön ödemeli sayaçlarda önceden alınan doğalgaza, sonradan yapılan zam oranını yansıtarak yurttaşlara borç çıkarttı. "Doğalgaz fiyat fark tutarı" adı altında yapılan işlemle, doğalgazın alındığı dönem ile tüketimin yapıldığı dönem arasındaki fiyat farkı abonelere yansıtıldı.

Konuya dair açıklamada bulunan CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, söz konusu olay hakkında TBMM Başkanlığına araştırma ve soru önergesi vereceğini belirtti.

Kaya'nın açılamasında öne çıkanlar şöyle:

"Başkent Doğalgaz vatandaşın dişinden tırnağından keserek aylar öncesinden doğalgaza yatırdığı parayı alıp, kullanıp ya da faize yatırıyor. Ancak sonradan yaptığı zammı da vatandaşa yüklüyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl bir soygun düzeni, anlamak mümkün değil.

Ankara’da ziyaret ettiğim emekli site yöneticileri apartman sakinlerinden topladıkları yakıt parasına doğalgaz aldıklarını, kışın birkaç ay kullanırız diye planladıklarını, ancak Başkent Doğalgaz’ın önceden aldıkları doğalgaza sonradan yapılan zamları yansıtarak ek ücret talep ettiklerini aktardılar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da evleri için peşin ödeme yaparak aldıkları doğalgaza ek olarak “TL düzeltmesi” adı altında borç çıkarılması üzerine Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Başkentgaz’a dava açmıştı.

Soygunun durdurulması için, TBMM Başkanlığına hem araştırma önergesi, hem de soru önergesi vererek konuyu Meclis’in gündemine taşıyorum."