Bayram tatili de garantiyi karşılamadı: İki köprünün devlete faturası 240 milyon lira

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve özel sektörün işlettiği Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'nin kamuya maliyeti, yoğun geçen bayram trafiğinde dahi azalmadı.

9-17 Temmuz arasındaki 9 günlük bayram tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden günlük 40 bin araç geçiş garantisi için ödenen ücret 237,3 milyon olurken, alınan ücret 87,8 milyon TL ile sınırlı kaldı. Böylece devletin kasasından çıkan tutar 149,4 milyon TL'yi buldu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; aynı dönemde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de günlük 45 bin araç geçiş garantisi için ödenen ücret 115,4 milyon TL olurken, alınan ücret 25,2 milyon TL'de kaldı. Böylece devletin kasasından 90,2 milyon TL çıkmış oldu.

Toplamda iki köprüye 9 günlük tatilde devletin ödediği bedel 239,6 milyon TL'ye ulaştı. Osmangazi'de garantili geçiş sayısına ulaşıldı. Ancak dövizdeki yükseliş ilave fatura çıkmasına neden oldu.

CHP Uşak Milletvekilli Özkan Yalım, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözleşmede 285 TL yazmasına rağmen otomobil geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Eksik kalan 85 TL için buna göre ‘katkı payı' nedeniyle bütçeye her koşulda yıllık 1.4 milyar TL yük bindirecek. Bu da günlük olarak yurttaşın cebine yansıyacak” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç geçiş taahhüt sayısının 45 bin araç olduğunu hatırlatan Yalım, “Trafiğin en yoğun günlerden biri olan 8 Temmuz 2022 arife gününde bile geçen araç sayısı 14 bin 265 oldu. Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor. Erdoğan da halka yanlış bilgi veriyor. İmkansız ama 45 bin aracın tamamının Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğini varsaysak bile köprüden geçen araçlar için Hazine'den 45.000×85=3.825.000 TL ödeme farkı olarak çıkacaktır” diye konuştu.

