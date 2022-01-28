Başkentgaz'dan OSB’lere 'gazını keserim' uyarısı

Başkengaz, Ankara’daki organize sanayi bölgelerine birer yazı göndererek, BOTAŞ’ın 19 Ocak 2022 tarihli yazısında doğalgaz çekişlerinin yüzde 60’ı geçmesi durumunda kesinti yapılacağını açıkladığı anımsatıldı. BOTAŞ’ın 24 Ocak’ta da kısıntı bildirimine uygun filli gaz çekişi yapılmadığı uyarısında bulunduğu belirtilen yazıda şunlar kaydedildi:

“BOTAŞ’tan 24 Ocak 2022 tarihinde alınan elektronik posta bildirimi ile 21 Ocak 2022 ve 22 Ocak 2022 tarihlerine ilişkin fiili doğal gaz çekişleri incelendiğinde; söz konusu kısıntı bildirimine ilişkin uygun fiili çekiş yapılmadığının görüldüğü, söz konusu kısıntı bildirimine uygun fiili doğal gaz çekiş yapılmasının sistem dengesinin sağlanabilmesi açısından büyük önem arz ettiği, tarafımıza yapılan bildirime uygun fiili doğal gaz çekişi yapılmaması durumunda istemeyerek de olsa sistem dengesinin sağlanabilmesi adına kesinti uygulaması yapılması zaruriyetinin doğacağı bildirilmiştir. Bu nedenle fiili doğal gaz çekişlerinizin 20 Ocak 2022 tarihli yazımızdaki kısıntı bildirimine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, kesinti uygulamasına maruz kalmamanız için kısıntı tedbirlerine uyulması hususunda gereğini tekraren ve önemle rica ederiz.” (ANKA-Tamer Arda Erşin)