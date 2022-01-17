Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi: Kürsüden idam ipi fırlattı

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenledi.

Genel kurulun başlamasından önce taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi. Adaylardan İrfan Öztürk "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi fırlattı.

Arbede arasında kalan çocuk fenalaştı

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.