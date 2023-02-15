Başkan değişti, ölenler değişti, hatalar değişmedi: AFAD'ın 15 itirafı

On ili sarsan depremlerin ardından AFAD'ın bölgeye geç müdahalesi ve koordinasyondaki eksikler tepkilere yol açmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan ihmaller ile AFAD'ın 2011 yılındaki Van depreminden sonra hazırladığı değerlendirme raporu arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Dönemin AFAD Başkanı Fuat Oktay'ın "ileriki dönemlerde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza da ışık tutacaktır” dediği 15 zayıf noktayı aktaran Pehlivan, yazısını "Bakan değişiyor, başkan değişiyor, ölenler değişiyor... Ama AFAD hiç değişmiyor" sözleriyle noktaladı.

Barış Pehlivan'ın yazısında yer verdiği rapordaki ilgili maddeler şunlar:

"1- Bölgeye giden ilk uçaklara önem derecesine bakılmadan tüm personel bindirildi.

2- Bölgeye giden ekiplerin enkazlara yönlendirilmesinde sıkıntılar yaşandı.

3- Köpekli arama/kurtarma çalışmalarında, operasyon bölgesinde veteriner hekimler ve ilgili tıbbi malzeme yoktu.

4- Çadır ve gıda dağıtımında güvenlik boşluğundan kaynaklı olarak sistemik problemler ortaya çıktı; ihtiyaç sahiplerine çadır ulaştırmada gecikildi.

5- Çadırkentler için kurulacak alanlar önceden bilinmiyordu.

6- Gelen yardımların depolanacağı alanlar tespit edilmemişti.

7- Depo alanında tasnif ve dağıtım yapacak personel eksikti.

8- Çadırların bir kısmı mevsim koşullarına uygun değildi.

9- Depremle birlikte cep telefonu iletişiminin kesilmesi nedeniyle bazı koordinasyon problemleri yaşandı.

10- Uygulanabilir “İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Planları” yoktu veya mevcutları yetersiz kaldı.

11- Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle zaman zaman adli vakalar (hırsızlık vb.) meydana geldi.

12- Göç nedeniyle küçük esnaf personel istihdam edemedi ve müşteri kaybı nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşandı.

13- Yetersiz adres bilgisi ve şehrin terk edilmesi nedeniyle sigortalılar ile irtibat sorunu yaşandı.

14- Basına yapılan açıklamalar halk üzerinde olumsuz etki yarattı.

15- Geciken eğitimden dolayı çocuklarda hayatın normal seyrinde devam ettiği bilinci zayıfladı.

Okuduğunuz bu maddeler AFAD’ın hazırladığı kendi raporunda yazıyor. Lakin, 9 gün önceki depremlere değil, 12 yıl önceye ait tespitler. Halbuki, ne kadar da tanıdık değil mi? Evet, değişen ölenlerin adı.

...

Hangi raporu açarsanız açın, hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Zira, aradan yıllar geçiyor ama “eksiklerimiz” diye listelenen her şey sanki bir sonraki rapora kopyalanıyor."