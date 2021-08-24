Başka bir seçenek olduğunu biliyoruz: Şimdi sosyalizm zamanı

TKP'nin 12 Eylül'de Kartal'da yapacağı mitinge çağrı Boyun Eğme'nin bugünkü sayısında 'Şimdi Sosyalizm Zamanı' manşetiyle duyuruluyor.

Günlük dijital gazete Boyun Eğme'nin manşet yazısında şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Ülkemiz piyasacı, gerici, işbirlikçi güçler tarafından yönetiliyor.

Halkımıza bu karanlıktan çıkış için önerilen şey ise; beklemek ve kötünün iyisine razı olmak.

Ülkemizin kaynaklarının talan edildiği, taşımızın, toprağımızın, suyumuzun, havamızın, ağaçlarımızın birileri daha fazla zenginleşsin diye yağmalandığı bu düzene mahkum değiliz.

Emekçilerin her geçen gün daha da ağırlaşan yoksullukla boğuştuğu, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin çalındığı, gericiliğin, eşitsizliğin kol gezdiği bu düzenden kurtulmak zorundayız.

Kadınların sokak ortasında katledildiği, göçmen işçilerin yaşadığı evlerin yağmalandığı, milliyetçiliğin erdem sayıldığı, insanın insanı sömürdüğü bu düzenden kurtulmak için kaybedecek tek bir günümüz bile yok.

Bu bozuk düzen dikiş tutmuyor. Orasını burasını yamayalım, şurasını düzeltelim diyerek bu cehennemden kurtulamayacağız.

Bu düzen dışında bir seçenek olduğunu biliyoruz.

TKP bu düzen değişmeli diyor.

Haksızlığa, adaletsizliğe, zorbalığa, hayat pahalılığına, gericiliğe, emperyalist projelere karşı mücadele beklemeye gelmez. Neden bekleyelim ki!

Beklemeyeceğiz, azıyla yetinmeyeceğiz.

İnsanın insana kulluğunu yok etmek için bize sosyalizm gerek.

Halkımıza çağrımızdır, bugün yaşadığımız kabustan uyanmak için eşit ve özgür bir geleceğe inanın.

Türkiye Komünist Partisi, 12 Eylül Pazar günü 17.00’de bu ülkenin aydınlık insanlarını, boyun eğmeyenleri Kartal Meydanı’nda düzenleyeceği 'Şimdi Sosyalizm Zamanı' başlıklı mitinge çağırıyor."

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