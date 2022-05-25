Başka bir partinin genel merkezinde kendi partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Şemdinli İlçe Başkanı Nevzat Ekici, Ocak Partisi Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekici, ''Hangi partiye geçeceğimi zaman gösterir'' dedi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ocak Partisi’nin herkesi kucakladığını söylerken, “Gelecek Partisi’ndeki yöneticilerin istifa etmeleri, hatta bizim şu anda görüşmüş olduğumuz DEVA’da, İYİ Parti’de arkadaşlar var. Daha ötesini söylemek isterim ki HDP’den dahi bizlere talep var. Ocak Partisi ocaktır, herkesi kucaklamaktadır. Her bireyi, her neferi, Türkiye’de yaşayan bütün etnik kimliği ne olursa olsun bu çatı altında var edecektir” dedi.