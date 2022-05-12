Başını makineye kaptıran işçi yaşamını yitirdi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada enjeksiyon makinesi arızalandı.

Arızanın ardından Şehmuz Aydın (36) makineyi tamir etmek istedi. Başını arızalı bölüme sokan Aydın, aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Şehmuz Aydın’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)