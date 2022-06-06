Basın örgütlerinden Sedat Peker'in hedef aldığı BirGün'e destek

DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ülkücü mafya lideri Sedat Peker ve onu destekleyen kimi medya mensuplarının hedef aldığı BirGün’e destek açıklamaları yaptı.

Sedat Peker, dün kendisinin kullandığı iddia edilen “Deli Çavuş” adlı Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla, BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın Halk TV’de yaptığı yorumları hedef aldı. Aydın’ın, Sedat Peker’den kahraman yaratılmaya çalışılmaması gerektiği yönündeki yorumunu hedef alan Peker, “Senin genel yayın koordinatörünün olduğu bir ülkede benim gibi birçok hataları olan bir kişinin kahraman olarak kabul edilmesi bence normal kabul edilebilir” dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Peker’in yazdıklarını “Şık bir medya analizi” diyerek takipçileri ile paylaştı.

BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’nın Özdil ve Peker’e dair verdiği, “Oluk oluk kan akıtacağını söyleyen suç örgütü elebaşısının sözlerini 'şık' bulan bir 'Yozdil'... Düşünün medyanın hallerini..." yanıtının ardından Sedat Peker’in basın sözcüsü Emre Olur da İbrahim Varlı’yı hedef aldı.

Twitter’da yaşanan bu tartışma sonrası DİSK Basın-İş ve TGS, bugün Twitter üzerinden açıklama yaparak BirGün hakkında destek mesajları paylaştı.

Sedat Peker’in Barış İçin Akademisyenler’i “Kanlarında duş alacağız” diye tehdit etmesinin ardından BirGün'ün attığı 15 Ocak 2016 tarihli manşetini tweetine ekleyen DİSK Basın-İş, “DİSK, Genel Başkanı'nı faşistlerin katlettiği bir konfederasyondur. Basın-İş antifaşist bir sendikadır. Yaşar Aydın ve BirGün çalışanları Basın-İş üyesi boyun eğmeyen gazetecilerdir. SADAT’ın da Sedat’ın da karşısında halk için gerçeklerin peşinden koşmaya devam edeceğiz” dedi.

DİSK, Genel Başkanı'nı faşistlerin katlettiği bir konfederasyondur. Basın-İş antifaşist bir sendikadır. Yaşar Aydın ve BirGün çalışanları Basın-İş üyesi boyun eğmeyen gazetecilerdir.



SADAT’ın da Sedat’ın da karşısında halk için gerçeklerin peşinden koşmaya devam edeceğiz pic.twitter.com/6CUqP75t0w — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 6, 2022

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da bir açıklama yaparak BirGün’e desteğini paylaştı. Durmuş; “Mafya liderlerinin gazetecilere ayar verdiği, hedef gösterebildiği bir noktaya itildi maalesef gazetecilik. Gazetecilere yönelik saldırılar karşısındaki cezasızlık yeni saldırıları ya da tehditleri beraberinde getiriyor. Bu saldırılar aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik saldırılardır. TGS olarak BirGün gazetesi çalışanlarının yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tehditleriniz, saldırılarınız ile gazetecileri susturamayacaksınız gerçekler kazanacak” dedi.