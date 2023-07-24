Basın Konseyi eleştirdi, Halk TV sitem etti

Basın Konseyi, CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV'ye yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır" denildi.

"Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız."

Halk TV'den sitem

Halk TV'den de yapılan açıklamada basın meslek gruplarına tepki gösterildi.

Halk TV’den yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Halk TV’ye uygulanan sansür ve ambargo karşısında bizi yalnız bırakan basın kuruluşları, gazeteciler, meslek örgütlerinin ticari sözleşme üzerinden Halk TV’yi sorgulamaya kalkışmasını doğru ve etik bulmuyoruz.

Bir televizyon yayınından sadece saatler önce konuğuna ambargo koymak, yayın yapılacak alanı yasaklamak, yayını 45 derece sıcaklıkta güneş altında yapmaya zorlamak sansür ve ambargo değil midir? Bu konu neden Basın Meslek Kuruluşlarının ilgi alanına girmiyor? Gazeteciler, meslek örgütleri neden duyarsız, sessiz kalıyor?”