Basın Konseyi: Cumhuriyet skandalında suç var ama suçlu belli değil

“Cumhuriyet gazetesine çikolata kutusunda verilen 500 bin lira karşılığında haber yaptırılması” olarak bilinen olayla ilgili toplanan Basın Konseyi, Cumhuriyet gazetesinin para aldığına kanaat getirdi, ancak para alındığı süreçte gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Arif Kızılyalın hakkında kınama vermekten imtina etti.

Hükümet, e-ticaret şirketlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için TBMM’ye bir yasa önerisi sunmuş, öneri, tüm partilerin evet oyuyla kabul edilmişti. Fakat sonradan henüz yürürlüğe girmeyen yasaya karşı Cumhuriyet gazetesinde haberler çıkmış, CHP de başta “evet” dediği yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

Asıl skandal, geçtiğimiz Haziran ayında patlak vermişti. Cumhuriyet gazetesinin, yasa aleyhindeki haberlerini, yasadan olumsuz etkilenecek bir e-ticaret şirketinden aldığı 500 bin lira karşılığında yaptığı iddia edilmişti.

İddiayı, gazetenin sahibi olan vakıftan isimler ortaya atmış, ardından da suç duyurusunda bulunmuştu. Nitekim, vakfın başındaki Alev Coşkun, olayı itiraf edip, “parayı geri verdiklerini” açıklamıştı.

Skandalın ardından çok sayıda isim, Cumhuriyet gazetesinden istifa etti. Bu isimlerden biri, o dönem Cumhuriyet İnternet’in Yayın Yönetmeni olan Mustafa Büyüksipahi’ydi. Büyüksipahi, olayı Basın Konseyi’ne taşıdı ve o sırada Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olan Arif Kızılyalın’dan şikayetçi oldu.

‘Para alışverişi olduğu belli’

Basın Konseyi, uzun bir sürecin ardından konuyu karara bağladı. Bugün yayımlanan kararda “BKYK üyelerinin büyük çoğunluğu ortada bir para alışverişi olduğuna ikna olmuşlardır. Diğer bir deyişle, belirli konularda ve belirli şekilde haber yapılması için maddi menfaat teminini içeren bir anlaşmanın yapıldığına kanaat getirilmiştir” denildi.

Konsey, paranın iade edilip edilmediğini incelemenin, kendi görevi olmadığını belirtti.

Öte yandan, Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, işlendiğine kanaat getirdikleri suçla ilgili olarak, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın’a yaptırımda bulunmak için yeterli delil bulunmadığına hükmetti.

Kararda “BKYK üyelerinin çoğunluğu, iddia edilen türden bir para alışverişinin vuku bulduğuna kanaat getirseler bile, şikâyet edilen Arif Kızılyalın’ın bu işe katılımı ve bu husustaki kusuru ve kastı konusunda kesin bir kanaate varamamışlardır. Bu nedenle, şüpheden suçlanan kişinin yararlanması gerektiği ilkesi dikkate alındığında, Arif Kızılyalın’a yaptırım uygulamak için yeterli delilin ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır” denildi.