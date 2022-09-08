'Basın Ahlak Yasası' yargıya taşındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Gazeteciler Cemiyeti, Anayasa’ya aykırı, kanuni dayanağı olmayan ve muğlaklıklar içeren hükümlere ilişkin Basın İlan Kurumu’na karşı “yürütmenin durdurulması” ve “iptali” talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde iki ayrı dava açtı.

BirGün'de yer alan habere göre, davalarda Basın İlan Kurumu’nun (BİK) kanuni dayanağı olmayan yetki kullanımına dikkat çekilerek muğlak hükümlerle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı ve BİK’in ‘ahlak bekçiliği’ yaptığı belirtildi. BİK’in ilanların adil dağıtımından sorumlu kurum iken, ilan kesme cezaları yoluyla özellikle iktidarın muhalif basın üzerinde uyguladığı baskının aktörü haline geldiğinin altı çizildi.

Dava dilekçelerinde AYM Genel Kurulu’nun “BİK’e sınırları belirlenmemiş bir yol sunan kurallar zinciridir” dediği pilot karara atıf yapılarak Basın Ahlak Esasları ve 195 sayılı Kanun'un "Müeyyide" kenar başlıklı 49. maddesinin yapısal sorun teşkil ettiği tespitiyle sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesine karar verdiği hatırlatılmıştır.