Başhekim yardımcısından sağlıkçılara tehdit haberine erişim engeli

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı'nın sağlık çalışanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna tehdit dolu bir mesaj atmasına ilişkin yayınladığımız habere erişim engeli getirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı mesajda, "Yangın merdivenlerinde çöp, sigara görmeyeceğim. İlgili birimde kim içerse aynı gün gereğini yapacağım. Yaka kartı takmayan görmeyeyim. Kılık kıyafet düzgün olsun. Terlik giyen şort giyen hastaneye gelmesin. Görürsem en ağır şekilde gereğini yaparım. Herkes birimine sahip çıksın" deniliyordu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, bir açıklama yaparak, söz konusu mesaja tepki göstermişti.