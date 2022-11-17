'Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin uyuşturucu ile mücadele eylem planını açıkladı. Davutoğlu açıklamaları sırasında “Son 30 yılın cumhurbaşkanlarını taşıyan uçak müzede teşhir olarak sunulması gerekirken bu uçak içinde kokainle yakalandı ve Brezilya’da el kondu” diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum: Rahmetli Özal ilk defa Cumhurbaşkanları kullansın diye bir uçak almıştı. Üzerinde ay yıldız olan Türkiye’yi temsil eden bir uçak, ben de kullandım bu uçağı.

'Bu millet bunu unutmaz'

Bu uçak bir şirkete 1,5 milyar dolara satılmış ve bu uçak Brezilya’da içinde kokain yakalanarak el konuluyor. Üzerinde ay yıldız olan uçak kokainle yakalandı. Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri bakanı o koltukta oturuyorsa ve cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez. Şimdi nerede bu uçak ne oldu o dava biliyor muyuz? Basını kontrol ederseniz, yayın yasağı getirirseniz bir süre bu olayı göz ardı edebilirsiniz ama bu millet bunu unutmaz.

'T.C. limanları uyuşturucu trafiği yer olmaktan çıkacak'

Temel stratejimiz: Birincisi koruyucu tedbirler, ikicisi önleyici tedbirler ve üçüncüsü rehabilitasyon. Uyuşturucu, tam saha markajı olmadan engellenemez. Önleyici tedbirler bağlamında Türkiye öncü ülke olarak görülüyordu. 5 aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacağız. Birincisi kaynağı önleme. Çok özel bir teşkilat kuracağız. Uyuşturucu bir nevi pandemiye, bir yönüyle de teröre benziyor. Hızla yayılıyor.

Limanlar, karayolu geçişleri o süzgece takılacak. T.C. limanları, karayolları geçişleri uyuşturucu trafiği yerleri olmaktan çıkacak. Kıbrıs’ta bu iddiaların odağındaki isimi kim neden öldürdü? Limanlardan sonra Türkiye içindeki tüm uyuşturucu dağıtım yerleri yerle bir edilecek. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz. Uyuşturucu ile mücadele merkezi kuracağız.

SBK’yı kimler yurt dışına kaçırdıysa ortaya çıkacak

Öyle engeller koyacağız ki, torbacılar kullanıcılara bu zehirleri taşıyamayacak. Tutuklu hükümlülerinin 110 bini torbacılardan oluşuyor. Bu ülkenin kanını emen kaynaklarını tüketen bir zümre olarak rahatça dolaşabiliyorlar. Önleyici tedbirlerle süzgeç stratejisiyle bu bataklıkları kurutacağız. SBK’yı kimler yurt dışına kaçırdıysa bir gün ortaya çıkacak. Yolsuzluk çarklarının en önemli dişlilerinden birisi uyuşturucu meselesidir.