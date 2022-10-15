Başarır'dan 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki: Bu yasayı yırtıp atacağız

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bartın'daki maden faciasına ilişkin sosyal medyada 'provokatif paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla 12 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Başarır, "İlk işimiz bu yasayı yırtıp atıp ortadan kaldıracağız" dedi.

Söz konusu soruşturmaların Sansür Yasası olarak bilinen Dezenformasyın Yasası'ndan kaynaklandığını hatırlatan Başarır, "Bu yasada bugün bir olay oldu, vahim bir olay. Bir Sayıştay raporunu paylaştık Bartın’la ilgili, o göçükle ilgili. Sayıştay’ın uyarısını paylaştık, hemen yalanladılar ve bunu paylaşanların suç işlediğini söylediler. İşte bu yasa böyle bir şey. Ben yaklaşık 5 yıldır milletvekilim, bir gazetecinin olmayan bir şeyi yazdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden sonra bu yasanın kaldırılacağını söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Aslında 2 hafta son 72 saatte bir özgürlük mücadelesi verdik, muhalefet olarak. Bunu hepimiz için 85 milyon için gazeteciler için milletvekilleri için il örgütlerimiz için siyasetle uğraşan herkes için bu mücadeleyi verdik. Çünkü bu yasa meclisten maalesef geçti. Umarım Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder. Bir anlamda siyah bir bant takıyor insanların ağzına.

Ama maalesef ki bu ülkede bu gerçekleri konuşan, ülke sorunlarını konuşan siyasetçi, gazeteciyi susturmak istiyorlar. Ne yazık ki sarayın karşına geçip Ahmet Hakan işte köşeden yazıyor. ‘Alt yazıdan geçinme, efendim’ diye telkinde bulunuyor. Ama bu Ahmet Hakan diyor ki, ‘Sokak röportajlarını kaldıralım.' Bu ülkenin bir gazetecisi bunu söylüyor. İşte o yüzden insanlar korkmasın. Edirneliler korkmasın. Niye korkmasın, seçime 8 ay var. Bugün soruşturma açılsa duruşma günü hazirana kadar gelmez. Hazirandan sonra biz olacağımıza göre bu yasa da olmayacak. İlk işimiz bu yasayı yırtıp atıp ortadan kaldıracağız" (ANKA)