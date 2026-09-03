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Başakşehir'de inşaat alanında göçük: Bir işçi toprak altında

İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin toprak altındaki 1 işçiye ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 03.09.2026 , 11:19

İstanbul Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

Göçük altından çıkarılan iki işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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