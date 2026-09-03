Başakşehir'de inşaat alanında göçük: Bir işçi toprak altında
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Fotoğraf: DHA
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 03.09.2026 , 11:19
İstanbul Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.
Göçük altından çıkarılan iki işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.
Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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