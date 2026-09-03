Başakşehir'de inşaat alanında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti
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Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 03.09.2026 , 11:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 , 13:43
İstanbul Başakşehir'de Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan T.Y (25) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Diğer işçi F.Y'nin (27) ise cesedine ulaşıldı.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
4 kişi gözaltında
DHA'nın haberine göre, göçük sonrası şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
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