Başakşehir'de İETT otobüsü alt yola uçtu

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşarak alt yola uçtu.

DHA'da yer alan habere göre, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.