Başakşehir’de gerici dayatma: Müftülük anaokuluna girecek!

İstanbul Başakşehir'de bulunan Şehit Öğretmen Aynur Sarı Anaokulu'nda "Değerler Eğitimi" adı altında müftülüğün görevlendirdiği bir öğretmen tarafından okulda derslere girilmesi için velilerden izin istendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul İl Müftülüğü arasında 26.03.2021 tarihli "işbirliği protokolüne" göre müftülük, Milli Eğitime bağlı tüm okullarda "çocuklara dini aktarmak" ile görevlendirildi.

'Müftülüğün yeri okullar değildir'

Konuya ilişkin ulaştığımız bir veli, müftülük görevlilerinin derslere girerek çocuklarla vakit geçirmesini istemediğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bugün sabah saatlerinde okul öncesi eğitim kurumlarına, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Müftülüğü arasında hazırlanan protokolde 5 yaşındaki çocuklara, çocuk kulübü saatlerinde, ders saatleri içinde ya da dışında 'değerler eğitimi' verileceği Whatsapp üzerinden duyuruldu. Kızımın öğretmenini arayıp değerler eğitiminin ne demek olduğunu ve bu eğitimi neden müftülüğün verdiğini sordum. Hoşgörü, sevgi, duyarlılık gibi kavramların öğretileceğini, tamamen ailelerin onayı dahilinde olduğunu, çocuğunun bu eğitimi almasını istemeyen velilere bir dayatma olmadığını söyledi.

Bu eğitimi çocuklar önce aileden daha sonra okullarında öğretmenlerinden alır, neden müftülüğün okullara girip bu eğitimi 5 yaşında çocuklara vereceğini, bu durumdan rahatsızlık duyduğumu, müftülüğün adının geçtiği bir kurum altında çocuğuma dayatılan eğitim sistemini kabul etmediğimi dile getirdim. Okul öncesi öğretmenleri yıllarca okuyup atama beklerken, yerine müftülerin yerleştirilmesi, öğretmenlerimizin emeklerinin göz ardı edilmesi kabul edilebilir bir durum değil.

Müftülüğün yeri okullar değildir. İstanbul müftülüğünün hangi amaca hizmet ettiği aşikardır. Değerler eğitimi başlığı altında din işlerine bakan müftülerin 5 yaşındaki çocuklarımıza fetva vermesini, okullarımıza girmesini istemiyoruz. Bu konuda gerekli yasal başvuruyu yapacağız."