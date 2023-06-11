Başakşehir'de fabrika yangını devam ediyor: Söndürme çalışmaları 24'üncü saatinde

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı bir fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. (AA)