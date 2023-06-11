Başakşehir'de fabrika yangını 29 saattir söndürülemedi

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 29 saattir devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken TOMA'lar da fabrika önünde duruyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve hammaddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Araçların caddeye girmesine izin verilmiyor

Polis, dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katında kalan malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 28. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, birinci katı çöken binada kolonlarda çatırdama meydana gelmesi ve suyun ağırlığı sebebiyle çökme riskine karşı çalışmalarını binanın dışından kontrollü şekilde sürdürüyor. (AA)

