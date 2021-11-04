Başak Demirtaş'tan '5'inci yıl' paylaşımı: Ne irademiz kırıldı ne inancımız

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşinin tutukluluğunun beşinci yılında açıklamalarda bulundu.
Başak Demirtaş, Twitter hesabından “Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik” sözleriyle paylaştığı video mesajında, bu sürede eşiyle toplam 20 ay açık görüş yapamadıklarını ifade etti.
Başak Demirtaş, bu sürede her şeye rağmen umutlarını yitirmediklerini belirtirken, “Dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak” ifadesini kullandı.
Başak Demirtaş’ın mesajı şöyle: