Başak Demirtaş: Tam 2000 gün oldu

Başak Demirtaş, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP vekillerin 2 bin güne ulaşan tutukluluklarına ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
“Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size.”
Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) April 28, 2022
Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size. pic.twitter.com/8C4ZxKO8gL
Demirtaş, mesajında HDP’li eski milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel, Gültan Kışanak, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Aysel Tuğluk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın fotoğraflarına da yer verdi.