Başak Demirtaş: Tam 2000 gün oldu

Başak Demirtaş, tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ve eski HDP milletvekillerine ilişkin bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi

Başak Demirtaş, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP vekillerin 2 bin güne ulaşan tutukluluklarına ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size.”

Demirtaş, mesajında HDP’li eski milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel, Gültan Kışanak, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Aysel Tuğluk ve Van Büyükşehir  Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın fotoğraflarına da yer verdi.

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9 yıl önceki paylaşımı nedeniyle Demirtaş hakkında iddianame hazırlandı