Başak Demirtaş: Tam 2000 gün oldu

Tam 2000 (İKİ BİN!) gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar.



Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size. pic.twitter.com/8C4ZxKO8gL